Una rabbia sfociata nella trasmissione tv “Oggi è un altro giorno” da parte di Vittoria Schisano nei confronti della conduttrice del programma, Serena Bortone. Furiosa come non si era vista mai prima d’ora l’ex concorrente di Ballando con le stelle ha espresso tutto il suo malumore allorquando la conduttrice del programma televisivo di Rai 1 ha mandato in onda una clip. Fin qui nulla da criticare ma appena sono state trasmesse della partecipazione al film “Tutto tutto niente niente”, la Schisano si è rivolta “inviperita” alla Bortone.

“Non mi piace questa clip. Ho fatto questo film perché anche io dovevo pagare il mutuo. Oggi abbiamo parlato di Donato, il mio compagno, il mio futuro. Che bisogno c’è di mettere quella clip dove io dico che sono un ‘femminiello’? È una cosa che mi disturba“.

Subito la risposta della conduttrice di “Oggi è un altro giorno”: “Amore mio, è il tipo di intervista che faccio con tutti. Se non l’hai capito, me ne dispiaccio. Ma non è il caso di attaccare un programma per questo. Te lo dico con tutto il sorriso e l’affetto. Mi dispiace se ti sei sentita in imbarazzo. Andiamo avanti?”.

Vittoria Schisano continua nel suo disappunto nei confronti di Serena Bortone: “Quando si invitano le persone bisogna metterle a proprio agio. Non è carino invitare una persona e fargli vedere quella clip. Se io invito una persona a pranzo, non gli chiedo se manga carne o mangi pesce. Non metto in imbarazzo un ospite. Questa storia è stata raccontata già sette anni fa, forse siamo in ritardo”.