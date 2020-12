Manuel Agnelli lascia la sua firma nella finale di X Factor. Nella serata finale di X Factor Manuel Agnelli è salito sul palco ed a torso nudo si è reso protagonista dell’esibizione assieme ai Little Pieces of Marmelade. Il giudice ha cantato il brano “Veleno”, canzone del suo gruppo degli Afterhours.

Manuel Agnelli per il duetto con i suoi prediletti, Little Pieces of Marmelade ha scelto tutta la sua energia. Nudo a metà sfidando tutti e trasferendo quella forza ai suoi ragazzia. La canzone è Veleno, il brano travolgente che Manuel Agnelli mette a disposizione del duetto, il risultato è davvero strabiliante. L’esibizione ha ulteriormente confermato di quanto il duo dei Little Pieces of Marmelade è cresciuto in questa edizione di X Factor 2020. Poi il resto lo ha fatto Agnelli, il suo torso nudo è da urlo.