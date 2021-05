L’addio di Antonio Conte dalla panchina dell’Inter apre ufficialmente un valzer di allenatori che riguarda Inter, Juventus e Real Madrid. Il nome che unisce tutti e tre i club è Massimiliano Allegri che fino a qualche ora fa attendeva l’addio di Zidane dal Real e la decisione della Juventus se continuare con Andrea Pirlo anche per la prossima stagione. Con la risoluzione consensuale del contratto fra Conte e l’Inter, Allegri avrà a disposizione un’altra opzione, dettata principalmente dal suo grande “amico” Beppe Marotta, che in queste ore lo sta tentando con una super offerta.

Da quanto trapela pare che lo stesso Allegri, da qualche giorno sia combattuto nello scegliere su una nuova e suggestiva esperienza al Real Madrid o su un ritorno in pompa magna in bianconero. L’ipotesi Inter al momento è difficile anche perchè il regime di austerity imposto dalla società nerazzurra potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione dell’attuale rosa.

Sempre molto vicino a sedere sulla panchina dell’Inter nella prossima stagione è Sinisa Mihajlovic, il serbo attende il si da parte di Marotta per concludere. Il dirigente nerazzurro spera fino all’ultimo di tentare Allegri ma ha in mano l’allenatore del Bologna, che da tempo ha fatto intendere di voler lasciare Bologna per una nuova avventura.

In casa Juventus sono giorni molto intensi e caldi, c’è una parte della proprietà che teme rigorose sanzioni per il fatto della Superlega, Andrea Agnelli, invece, dopo l’addio annunciato di Paratici, sceglierà a breve il sostituto. Con gli addii di Buffon e Chiellini, si chiude un ciclo e questo è un segnale evidente che la società procederà ad uno svecchiamento della rosa, con o senza Pirlo. Allegri resta la tentazione più forte per Agnelli, che dopo l’annata in chiaroscuro e le tensioni con la proprietà vuole redigere un programma credibile.

Massimiliano Allegri è il nodo che tiene legate Real Madrid, Juventus e Inter, in attesa di vedere il punto in cui verrà sciolto.