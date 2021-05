La Juventus ufficializzerà a breve l’accordo che legherà alla panchina bianconera, il tecnico Massimiliano Allegri. Dopo due stagioni dal suo addio, l’allenatore livornese ha accettato le avances della dirigenza torinese. Dopo Sarri e Pirlo, alla Juve torna Max Allegri. Allegri ha seguito molto il cammino della Juventus in questi due anni di assenza e già a marzo, ospite d’eccezione nel programma di Sky Sport, il club, con Caressa, Bergomi, Marchegiani, Di Canio e Capello, ha fatto intendere quello che dell’attuale rosa juventina non va, secondo il suo credo calcistico.

A centrocampo le anomalie più gravi, il ruolo di Bentancur, utilizzato fuori dalle proprie corde per il tecnico livornese. Allegri discuterà con la società sui calciatori Arthur, Rabiot e Ramsey. Dei quattro centrocampisti è chiaro che almeno due saranno inseriti nella lista dei partenti. Stesso discorso per Alex Sandro e Demiral, con Rugani che il prossimo 30 giugno farà ritorno in automatico in bianconero.

Dopo l’addio di Buffon, la società chiarirà l’eventuale rinnovo annuale di Chiellini. L’arrivo ormai certo di Gigio Donnarumma apre le porte dell’addio anche per l’attuale titolare Wojciech Szczęsny. La situazione legata alle cessioni riguarda anche l’attacco della Juventus, Ronaldo in bilico così come Paulo Dybala. Per l’argentino è fortissimo l’interesse manifestato dall’Atletico Madrid, club con il quale la Juventus dovrà discutere la situazione legata ad Alvaro Morata.

L’arrivo di Max Allegri potrebbe convincere Cristiano Ronaldo a rimanere, come da contratto, un’altra stagione. L’ingaggio del portoghese è altissimo per qualsiasi club, risparmiarlo, potrebbe concedere alla dirigenza bianconera dei benefit da gettare sul mercato.

Dopo Donnarumma, dal Milan potrebbero arrivare altri rinforzi, Romagnoli che, come dimostrato nell’ultima parte della stagione è fuori dal progetto tecnico di Pioli e Sandro Tonali, che non sarà riscattato dal Milan, il club rossonero dovrebbe versare una cifra attorno ai 25 milioni, come da accordo con il Brescia di Cellino.