Nuova puntata di Report ricca di inchieste e di ritorni al recente passato come l’inchiesta della cosiddetta “Foglia di fico”. Nel corso della puntata il programma condotto da Sigfrido Ranucci si è occupato di Varianti Pericolose, di vaccinazione in Lombardia ma anche di temi più “sobri”, come l’inchiesta sulle conserve made in Italy. Di seguito un breve riassunto, tratto dal portale Report.Rai.it delle maggiori inchieste trasmesse nella puntata di lunedì 19 aprile 2021.

E’ caduta la foglia di fico.

Cosa è successo la mattina del 14 maggio 2020, poche ore prima che il rapporto dell’OMS critico sulla gestione italiana della prima ondata Covid-19 fosse rimosso? E in che modo qualche mese più tardi l’OMS ha tratto un ritorno in termini di immagine da questa censura? Report svela nuovi documenti esclusivi che mostrano cos’era la strategia della foglia di fico e perché la foglia ora è caduta.

Varianti pericolose.

Manaus, capitale dello Stato di Amazonas, nel nord del Brasile. Qui ha origine la variante brasiliana, arrivata ormai praticamente in tutto il mondo e presente anche in Italia. A novembre gli abitanti della città pensavano di aver raggiunto l’immunità di gregge e di essere al sicuro, ma all’inizio dell’anno sono stati travolti da una nuova ondata di contagi, che ha fatto andare in tilt il sistema sanitario. La variante di Manaus, infatti, è in grado di reinfettare chi ha già gli anticorpi del Covid, sostengono gli esperti. Con un reportage esclusivo da Manaus e da San Paolo, le telecamere di Report racconteranno come si è sviluppata la variante in Brasile. E poi documenteranno come si è diffusa in Italia, grazie alla mancanza di controlli e soprattutto ai nostri ritardi nei sequenziamenti del virus.