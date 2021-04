Dalla mezzanotte di oggi 19 aprile è cosa certa la Super Lega alla quale hanno aderito come club fondatori 12 società europee. Uefa, Leghe e federazioni hanno reagito con forza, minacciando l’esclusione, pare immediata, dei club che hanno fondato la competizione antagonista della Champions League. Oggi la decisione ufficiale!

Il comunicato come si legge testualmente: “Come annunciato in precedenza dalla FIFA e dalle sei Federazioni, ai club interessati sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l’opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali. Ringraziamo quei club di altri paesi, in particolare i club francese e tedesco, che si sono rifiutati di iscriversi. Chiediamo a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo è troppo”.

Oggi è la giornata clou per conoscere il destino del calcio continentale, sembra alquanto probabile l’esclusione dei 12 club dalle proprie competizioni nazionali e dalla partecipazione alla prossime rassegne europee, Champions League ed Europa League, per la stagione 2021/2022.

Segui live tutti gli aggiornamenti…

Durissime le parole di Aleksander Čeferin presidente Uefa, legato da un rapporto di amicizia forte con Andrea Agnelli, fra l’altro padrino della figlia del presidente della Juventus.

“Non parlerò molto di Andrea Agnelli: la più grande delusione di tutte. Mai visto una persona che potesse mentire così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, mi ha detto che erano solo voci, di non preoccuparmi, che mi avrebbe richiamato in un’ora. Ha spento il telefono… Il giorno dopo ha fatto l’annuncio. Solo una piccola parte del mondo del calcio è corrotta. Accecata da avidità, a cui del calcio non interessa. Alcuni club non pensano alle reti segnate ma ai loro conti in banca. Ho conosciuto pochi bugiardi e molte buone persone. Non abbiamo pensato che ci potessero essere dei serpenti nella nostra squadra”.